Negociações orgânicas no Parque da Água Branca

Tradicional ponto de produtos orgânicos, por causa da famosa feirinha semanal que ali ocorre, o Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, sedia nesta sexta (21) e sábado (22) uma rodada de negócios ligados ao nicho.

“A intenção da rodada de negócios é aproximar compradores, produtores, processadores e distribuidores de produtos orgânicos para, em encontros pré-agendados, trocarem informações, experiências e fecharem negócios, sem burocracia e sem intermediários”, informa o texto de apresentação do projeto. “A rodada de negócios foi concebida para ser um instrumento de estímulo e fomento ao comércio de produtos orgânicos, aproximando produção e distribuição desses produtos, com ganhos na redução dos custos de intermediação e no aumento da oferta de orgânicos com qualidade e regularidade, colaborando para a estruturação desse mercado.”

As vagas são limitadas e a inscrição é grátis. Compradores precisam se cadastrar neste link. Vendedores, neste.