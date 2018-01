Natal ‘das onze’

Que o Natal começa cada vez mais cedo nos shoppings paulistanos você já notou, é claro. Entre invencionices e algumas criativas decorações, este ano, o Shopping Center Norte decidiu homenagear suas origens geográficas e aludir, em seus ornamentos natalinos, à história da própria zona norte de São Paulo.

O destaque vai para a réplica de uma estação ferroviária do início do século 20 – com direito a uma típica maria-fumaça. Isso por causa da famosa canção ‘Trem das Onze’, de Adoniran Barbosa (1910-1982) – música que praticamente se tornou um hino informal da cidade. Jaçanã, bairro eternizado pela composição de Adoniran, é um dos distritos que integram a zona norte. No shopping, o trenzinho ganhou o apelido de Noel Express.

Na cenografia, também há espaço para uma linha do tempo com os principais acontecimentos da região e uma praça central com referências ao Horto Florestal. Ali, estão previstas atividades de arvorismo abertas a crianças (menores de 12 anos).