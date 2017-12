Nascem dois tamanduás em fazenda do Zoo de SP

__________________________________________Dois filhotes de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) nasceram no Centro de Conservação de Fauna Silvestre do Estado de São Paulo (CECFAU), na fazenda do Zoológico de São Paulo, em Araçoiaba da Serra, no interior paulista.

Os pais chegaram ao CECFAU em maio do ano passado. Luciano e Camila, pais do filhotinho nascido em 17 de fevereiro, foram encontrados perdidos após a morte de suas mães – e, então, encaminhados aos recintos. Luigi e Lara, pais do filhote nascido em 5 de fevereiro, já nasceram em cativeiro – no próprio Zoo de São Paulo, respectivamente em 2000 e em 2006.

Natural do cerrado, a espécie tem sofrido muito com o desmatamento e as queimadas. O animal também é vítima constante de atropelamentos nas estradas.