Nascem dois filhotes de mico-leão-preto no Zoo de SP

Boa notícia: dois filhotes de mico-leão-preto nasceram no Centro de Conservação de Fauna Silvestre do Estado de São Paulo, instituição vinculada ao Zoológico. Na natureza, a população total da espécie é estimada em apenas 1,4 mil indivíduos. Conforme a classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza, está em perigo de extinção.

“Está severamente reduzida e isolada em 11 fragmentos de Mata Atlântica do Estado, sem possibilidade de dispersão natural”, avalia a bióloga Flávia Taconi, da Divisão de Educação e Difusão do Zoológico. “Além da redução de hábitat, a baixa variabilidade genética está entre as principais ameaças à sobrevivência da espécie.”

O mico-leão-preto é um bicho que só existe no Estado de São Paulo. Os filhotes do Centro de Conservação de Fauna nasceram em 27 de outubro – mas a notícia só foi divulgada nesta segunda (12). Atualmente, há 14 indivíduos da espécie na instituição.