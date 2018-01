__________________________________________

A ideia dos artistas do Coletivo Pi é chamar atenção para a violência contra os idosos. Mas, com a intervenção prevista para começar amanhã (13) nas ruas de São Paulo, eles devem provocar o olhar para a fragilidade de todos os pedestres. ‘Na Faixa’ são encenações poéticas sobre as faixas de pedestres, justamente para que motoristas impacientes passem a enxergar a sinalização com respeito.