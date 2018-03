Nárnia no Mosteiro de São Bento

“Mais uma vez a quatrocentona biblioteca do Mosteiro de São Bento de São Paulo expõe parte de seu acervo aos visitantes”, alardeia o monge bibliotecário d. João Baptista. A exposição, que vai desta segunda (24) até sexta (28), homenageia o escritor britânico Clive Staples Lewis (1898-1963), conhecido principalmente por ‘As Crônicas de Nárnia’. “Além da história do lugar mágico tendo um guarda-roupa como portal, Lewis escreveu diversas outras obras, principalmente com temas de cunho teológico”, pontua o monge.

A seguir, uma breve apresentação da mostra, em texto do próprio d. João Baptista:

“Apesar de ser uma série de livros infantis, As Crônicas de Nárnia apresentam várias menções alusivas à Bíblia. Algumas dessas alusões são baseadas na criação do mundo, relatos históricos do povo de Israel e nas promessas da vinda do Messias no Antigo Testamento. E outras como: a morte expiatória de Cristo, os desafios da vida cristã e a fé, que são feitas, em sua maioria, nos evangelhos, nas epístolas e nos elementos escatológicos do livro de Apocalipse.

Na exposição os visitantes poderão entender melhor este paralelo com a Bíblia. Estarão expostas diversas obras de Lewis, tendo como principal As Crônicas de Nárnia. Os visitantes poderão ver também o famoso guarda-roupas, miniaturas dos personagens, figurino, filmes e Eustáquio, um dragão que saiu diretamente da história.”

De 24 a 28 de outubro, das 14h às 17h, na Biblioteca do Mosteiro de São Bento (Largo de São Bento, s/nº). Grátis.