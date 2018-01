Não contavam com minha astúcia

No próximo sábado (18), haverá um dia todo de homenagens ao mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), o criador dos seriados Chaves e Chapolin, longevos sucessos aqui exibidos pelo SBT. O evento Solidariechaves ocorre no dia em que Bolaños completaria 88 anos.

A festa terá exibição de episódios clássicos do seriado, apresentação teatral e concurso de fantasias – dos personagens, é claro. A entrada é grátis, mas os organizadores pedem um quilo de alimento e um brinquedo, que serão doados para instituições beneficentes.

Solidariechaves

Sábado, dia 18. A partir das 11h.

Estação Jovem – São Caetano do Sul (Rua Serafim Constantino s/nº – piso superior – Modulo II do Terminal Rodoviário Nicolau Delic)

Informações pela página do Facebook.