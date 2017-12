Na USP e no YouTube

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: REPRODUÇÃO

Foi na tarde de um sábado, 26 maio de 1973, em pleno regime militar. Dois meses após a tortura e morte do estudante de geologia Alexandre Vanucci Leme, o músico Gilberto Gil – então recém chegado do exílio – topou fazer um show clandestino nas dependências da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O que era para ser uma pequena apresentação durou três horas, com muita conversa entre o Gil e os estudantes. A preciosidade acabou gravada e uma fita cassete passou de mão em mão. Quarenta anos depois, o show pode ser ouvido, na íntegra, no YouTube:

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 13 de dezembro de 2013

