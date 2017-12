Na TV São Paulo Antiga, o Sítio Morrinhos

O Sítio Morrinhos, fica no Jardim São Bento, Zona Norte da capital. A casa, construída provavelmente em 1702, serviu como sede da propriedade rural que existia ali. Passou por vários proprietários, até ser adquirida pelos religiosos do Mosteiro de São Bento – funcionava como casa de repouso e retiro espiritual dos monges.

Nos anos 50, as terras foram compradas por empreendedores imobiliários. Do loteamento, surgiu o bairro, batizado com Jardim São Bento em homenagem aos beneditinos. A casa bandeirista, preservada em um terreno de 8,8 mil m², foi entregue à Prefeitura. Após duas obras de restauração, em 1984 e 2000, o Sítio Morrinhos integra o complexo chamado de Museu da Cidade de São Paulo, com 11 casas históricas mantidas pelo DPH.

A história desse histórico endereço foi tema do programa de estreia da TV São Paulo Antiga, que pode ser conferido abaixo:

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 24 de abril de 2013