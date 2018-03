Na TV, algumas obras do arquiteto

PAULO MENDES DA ROCHA

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha (foto), reconhecido e premiado internacionalmente, é o tema do episódio da série Casa Brasileira que vai ao ar na próxima sexta, às 22h30, no canal pago GNT. No programa, Paulo expõe a relação de sua arquitetura com a cidade e comenta alguns de seus projetos. “A casa é um pretexto; a questão é a cidade”, explica ele, em trecho das gravações.

A produção do programa visitou vários moradores de residências projetadas pelo arquiteto em São Paulo. “A graça é que a arquitetura deve ser arte, ciência e técnica a um só tempo”, comenta o arquiteto.

Ciceroneada pelo também arquiteto Martin Corullon – parceiro de Paulo em alguns trabalhos –, a equipe de gravação também esteve na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo. Ali, em 2002, foi instalado um polêmico pórtico metálico projetado pelo arquiteto. Até hoje há quem defenda a retirada da estrutura – e a volta da praça como era antes.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 10 de setembro de 2012

