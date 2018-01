Este estranho relógio suíço, das décadas de 50 e 60, é uma das 20 novas aquisições do Museu do Relógio. Até segunda (2), uma mostra especial é dedicada a exibir esses itens novos.

Museu do Relógio. Av. Mofarrej, 840, V. Leopoldina, 3646-4000. Hoje (29) e seg. (2/12), 10h/ 18. Sáb. (30) e dom (1/12), 10h/17h. Grátis.





Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 29 de novembro de 2013

