Na Faria Lima, Kobra exalta a bicicleta

O muralista Eduardo Kobra, conhecido por produzir imensos grafites com seu estilo particular, finaliza mais uma obra em São Paulo. Entusiasta da bicicleta como meio de transporte – ele pedala pelas ruas da cidade há mais de 10 anos -, Kobra pinta um mural com o tema em empena de 60 metros de altura por 13 de largura. O prédio, um hotel na Rua Tavares Cabral, pode ser avistado da movimentada Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Esta é a segunda vez que o artista destaca a bicicleta em suas obras. Em maio de 2015, ele pintou na badalada Rua Oscar Freire, também em São Paulo, um mural com o cientista Albert Einstein sobre duas rodas.