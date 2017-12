__________________________________________

Essa é para ninguém fazer feio no próximo protesto – ao menos, se considerarmos ortografia e estilo. A Casa das Rosas (Av. Paulista, 37, 3285-6986 / 3288-9447) promove, no domingo (3), às 15h, um curso de criação de faixas. Não apenas aquelas com palavras de ordem para manifestações políticas. Os participantes também vão aprender a caprichar no convite para a festa da faculdade, na declaração pública de amor, nos avisos do condomínio e até mesmo naquele ‘procura-se’ que pede informações sobre o pobre cachorrinho desaparecido. A oficina De Fachada é gratuita; as dez vagas são preenchidas por ordem de chegada.