Na fachada do MIS, grafite homenageia Madonna

A fachada do Museu da Imagem e do Som (MIS) ganhou novas cores. Obra do grafiteiro Binho Ribeiro, um dos precursores da arte de rua em São Paulo, que pintou ali um painel de 8 metros de comprimento por 2,5 metros de altura. O tema: a trajetória da popstar Madonna.

A pintura marca o início de um projeto bancado por uma marca de bebidas e que tem Madonna como madrinha. Este foi o assunto de recente coluna veiculada pela rádio Estadão ESPN. Mais informações, aqui.