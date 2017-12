Na cozinha com Cora Coralina

A homenageada do mês do Viagem Gastronômica, programa da Biblioteca de São Paulo, é a escritora Cora Coralina (1889-1985). Os participantes vão conhecer mais sobre o interior de Goiás, terra natal da escritora, e ainda serão convidados a saborear pratos típicos da região, do rocambole de goiaba ao ‘biscoito de Goiás’ – os quitutes vão ser preparados durante a atividade.

O Viagem Gastronômica será neste sábado (12), às 14h30, na Biblioteca de São Paulo (no Parque da Juventude).