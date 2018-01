__________________________________________

Revitalizar uma praça em cada bairro de São Paulo é a meta do projeto www.pracas.com.br. E tudo começou no último domingo, quando 100 jovens voluntários estiveram na Praça Acibe Ballan Camasmie, no Brooklin. Ele retiraram o lixo – até um vaso sanitário foi encontrado – e mapearam os problemas, como falta de manutenção.