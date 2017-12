__________________________________________

No último sábado de fevereiro, 24 estudantes do Ensino Médio, uma mãe e dois professores se juntaram a moradores em um mutirão na favela de Heliópolis. Viabilizado por meio de uma parceria entre o Colégio Guilherme Dumont Villares e a ONG Habitat para a Humanidade, o trabalho possibilitou reforma e pintura de quatro casas da comunidade. “Deixei de ir a um casamento para participar”, contou o estudante Juliano Couto Pereira, de 17 anos. “É uma experiência ótima. Vejo o quanto sou privilegiado e qual é a situação real do País.”

Além de contribuir com a mão de obra voluntária, os alunos também se engajaram para arrecadar dinheiro para a empreitada. Receberam doações, venderam rifas e promoveram pizzadas para pais e vizinhos. No total, conseguiram R$ 10 mil.

“Estou aprendendo mais sobre outras pessoas, outras realidades”, comentou a estudante Maria Eduarda da Silva Quadros. “Com certeza, essa experiência única vai mudar minha vida, pois estou tendo uma outra visão.”