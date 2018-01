Música no HC

FOTO: MÁRCIO FERNANDES/ ESTADÃO

Da próxima sexta (4) até o dia 6 de dezembro, a hora do almoço sempre terá boa música no Hospital das Clínicas, o maior complexo hospitalar da América Latina. A iniciativa é do projeto Cultura Livre SP, que desde 2011 leva atrações culturais para espaços públicos da cidade. Na estreia, a apresentação será do músico Antúlio Madureira. No dia 11, é a vez do violonista Vitor Garbelotto (foto). Estão previstos ainda O Uivo, Jazz Groove Trio, André Mastro, Moderna Tradição, Benjamin Taubkin e Hércules Gomes.

Cultura Livre SP. Hospital das Clínicas. Praça da Esperança. R. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, metrô Clínicas. www.culturalivresp.com.br. 6ª, 12h30. Até 6/12.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de setembro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog