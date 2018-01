Museus reunidos no Parque da Água Branca

Mais de 50 atividades de 20 museus paulistas estarão no mesmo endereço neste sábado (17). Trata-se da terceira edição da Mostra de Museus, evento da Secretaria de Estado de Cultura. A programação completa pode ser conferida neste site.

Participam do evento os seguintes museus paulistanos: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil, Museu da Casa Brasileira, Museu da Imagem e do Som, Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, Museu de Arte Sacra de São Paulo, Estação Pinacoteca, Pinacoteca de São Paulo, Paço das Artes e Museu da Diversidade Sexual. O Museu Geológico Valdemar Lefèvre, que fica dentro do Parque da Água Branca, também estará na programação deste ano. Há ainda representantes de outras cidades paulistas: Museu do Café (Santos), Museu Índia Vanuíre (Tupã), Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão) e Museu Casa de Portinari (Brodowski).