Museus de SP: agora grátis aos sábados

FOTO: EVELSON DE FREITAS/ ESTADÃO

A partir deste mês – e por tempo indeterminado –, todos os 18 museus mantidos pela Secretaria de Estado da Cultura na capital e no interior não vão mais cobrar ingresso aos sábados. Estão na lista atrações como o Museu do Futebol, a Pinacoteca do Estado e o Museu da Língua Portuguesa, entre outros. A relação completa está disponível em http://oesta.do/1funpEA.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 2 de maio de 2014

