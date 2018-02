Museu subterrâneo

_____________________

Paulistices no Facebook: curta!

E também no Twitter: siga!

_____________________

Há muita arte no subterrâneo paulistano. Desde 1978, o Metrô conta com obras de artistas renomados em suas estações, expostas ao público. O projeto começou com a instalação de três trabalhos na Estação Sé – um mural de Renina Katz e duas esculturas: uma de Alfredo Ceschiatti, outra de Marcelo Nitsche. Hoje são 91 obras de arte espalhadas pela rede – a mais recente é a escultura O Descanso da Sala, de José Spaniol, colocada neste ano na Estação Alto do Ipiranga.