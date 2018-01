Estudos realizados no Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, indicam a existência de uma imensa trinca de lado a lado – 123 metros – do imenso prédio. “É decorrência da variação de temperatura. A frente do edifício recebe alta incidência de luz solar. Nos fundos, predomina a sombra”, diz o restaurador Antonio Sarasá. Clique aqui para ler a reportagem completa.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 21 de outubro de 2013