Museu do Futebol comemora 7 anos com entrada grátis

Para comemorar seu sétimo aniversário, o Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, tem entrada grátis até domingo, dia 4. De quebra, o fim de semana está com uma programação especial, cheia de oficinas, comidinhas e outras atividades. Veja:

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL:

03/10 – SÁBADO

Sabor Paulista

Food trucks, bikes trucks e barracas, com venda de comidinhas de estádios. Oficinas com chefs e culinaristas gratuitas.

Horário: 12h às 19h

Onde: Praça Charles Miller

Oficina de História em Quadrinhos

Os autores do livro “Lembranças de Chuteiras”, Alexandre Cavalo Dias e Weberson Santiago, ministrarão oficinas de elaboração de quadrinhos.

Horário: 10h às 14h

Onde: Sala Osmar Santos

Bate-Papo com os autores do livro “Lembranças de Chuteiras”

Bate-Papo com os autores Alexandre Cavalo Dias, Weberson Santiago e Wander Antunes sobre o livro: “Lembranças de Chuteiras” conta a história de um cronista esportivo fictício que, já no final da vida e doente, relembra com seus netos sua vida através de lembranças de algumas copas do mundo.

Horário: 15h às 16h

Onde: Auditório – 178 lugares

Oficina de Stencil

A oficina de stencil Kids ensinará aos participantes o que é o stencil, como as máscaras utilizadas são preparadas, como pintar com elas. Cada criança poderá pintar e levar para casa um cartaz tipo “lambe-lambe” com uma figura das máscaras disponíveis, e levará também um flyer informativo.

Horário: 10h às 17h

Onde: Sala Osmar Santos

Oficina Toy Art

Para esta ação, serão desenvolvidos toys em feltro, de jogadores de futebol e o público poderá customizar os uniformes.

Horário: 10h às 17h

Onde: Sala Osmar Santos

Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol

Na sala Grande Área, os educadores realizarão a mediação do acervo utilizando material de acessibilidade do PAMF (Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol), mostrando ao público diferentes possibilidades de se trabalhar os conteúdos do futebol.

Horário: às 13h30

Onde: Sala Grande área

Distribuição de Balões

Horário: 10h às 17h

Onde: Catraca de Saída

04/10 – DOMINGO

Oficina FlipBook

Flip book também conhecido como bloquinho animado é um modo rápido e fácil de fazer uma animação. Para realizar um movimento basta fazer um desenho diferente em cada página do bloquinho.

Horário: 10h às 17h

Onde: Sala Osmar Santos

Oficina Taumatrópio

O taumatrópio é um brinquedo óptico inventado em 1824 que permite entender o conceito de persistência retiniana. Quando movimentamos o taumatrópio nosso cérebro faz a junção das duas imagens. Essa experiência é um dos princípios da animação.

Horário: 10h às 17h

Onde: Sala Osmar Santos

Oficina Toy Art

Para esta ação, serão desenvolvidos toys em feltro, de jogadores de futebol e o público poderá customizar os uniformes.

Horário: 10h às 17h

Onde: Sala Osmar Santos

Mulheres de expressão

A atividade educativa será realizada na Grande Área e consiste em apresentar diversas fotografias de mulheres que marcaram o século XIX e XX. São artistas, pensadoras, militantes políticas, entre outras que, durante suas vidas, tornaram-se símbolo de resistência e questionamento do lugar da mulher na sociedade. Cada foto possui uma pequena biografia correspondente, mas cabe ao visitante descobrir a qual mulher o texto se refere. Além disso, o visitante pode escolher alguma mulher que ele considere importante para fazer parte da atividade, seja ela uma pessoa pública, uma amiga ou familiar. O objetivo desta atividade é, a partir dessa ação, conversar sobre a importância de cada mulher propondo a continuidade da reflexão por meio do acervo incorporado a exposição: Visibilidade Para o Futebol Feminino.

Horário: 11h

Onde: Sala Grande Área

Contação de História “Museu de Música e Futebol”

Adaptação da obra “Quantas músicas tem a música? Ou Algo estranho no museu!”, de Teca Alencar de Brito. Nesta história, o público conhecerá a aventura dos instrumentos musicais dentro de um museu e como uma grande festa musical se formou quando os instrumentos resolveram soar e relembrar melodias e canções de diversas partes do mundo!

Horário: 14h

Onde: Sala Números e Curiosidades

Exposição virtual “Visibilidade para o Futebol Feminino”

A versão digital da exposição que foi um marco no Museu do Futebol, ao abrir a discussão sobre a trajetória feminina no esporte, será aberta na Plataforma Google Cultural Institute, no dia 04, e exporá fotos e vídeos do acervo digitalizado diretamente das coleções pessoais das atletas.

Serviço

Aniversário de sete anos do Museu do Futebol

Local: Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller

Data: 3 e 4 de outubro (sábado e domingo). Atividades da programação.

Entrada: Grátis, de 29 de setembro a 4 de outubro.

Horário de funcionamento: das 9h às 18h (bilheteria até as 17h)

Tel.: (11) 3664-3848