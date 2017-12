Museu da Língua Portuguesa começa obras

__________________________________________

Dois meses depois de ser parcialmente destruído por um incêndio de grandes proporções, o Museu da Língua Portuguesa, no histórico prédio da Estação da Luz, região central de São Paulo, deve começar suas obras de recuperação.

De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura, o objetivo dessa primeira fase é “preparar o conjunto arquitetônico para os trabalhos de restauro e recuperação”. Serão realizadas a impermeabilização das lajes expostas, a instalação de sistemas de drenagem e a construção de uma sobrecobertura provisória, com o objetivo de evitar a infiltração de água da chuva no edifício, preparando-o para todo o período de restauro. A secretaria informa que os trabalhos serão iniciados imediatamente. Desde o fim do ano, equipes têm atuado no local, diariamente – na limpeza e retirada dos escombros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com duração estimada de 10 semanas, esta etapa ainda deve liberar as entradas principais da Estação da Luz para circulação de passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô – acessos hoje interditados pela Defesa Civil. Desde a liberação da estação, no dia 30 de dezembro, os cerca de 400 mil usuários por dia utilizam os acessos da Rua Casper Líbero e defronte à Pinacoteca.

O orçamento para esta primeira etapa de obras é de R$ 1,8 milhão, valor coberto pelo seguro da instituição. De acordo com informações da Secretaria da Cultura, a intervenção já foi aprovada pelos três órgãos de proteção ao patrimônio histórico, o Iphan, o Condephaat e o Conpresp – a Estação da Luz é tombada nas três esferas.

Ocorrido em 21 de dezembro, o incêndio catastrófico deixou um morto, o bombeiro civil Ronaldo Pereira da Cruz, e interrompeu as atividades do Museu da Língua Portuguesa. Em janeiro, foi assinado um convênio entre a Secretaria de Cultura, a Fundação Roberto Marinho e a organização social ID Brasil para a reconstrução da instituição. Inaugurado em 2006, o Museu da Língua já recebeu 4 milhões de visitantes em seus quase 10 anos de atividades.