OLHA SÓ…



Cerca de 40 grafiteiros se uniram e deram cores ao muro da CPTM na Rua da Várzea, perto do Terminal Barra Funda. Com 200 metros de extensão e 2 metros de altura, a obra homenageia as diferentes etnias que formam a população paulistana. Patrocinado por uma marca de tintas, o trabalho foi coordenado pelo artista Binho Ribeiro, figura das mais conhecidas na cena grafiteira da cidade.