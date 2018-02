OLHA SÓ…



Organizada por um site (imagem acima), está marcada para domingo uma festa diferente em um bufê localizado no Morumbi: todos os convidados são pais de gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos. Oitenta e cinco famílias já confirmaram a presença no evento do chamado “universo múltiplo”, que acontece desde 2010. Como já é tradição, o encontro vai arrecadar fraldas, leite e alimentos não perecíveis para ajudar famílias carentes com gêmeos, trigêmeos e afins.

Data comemorativa. Desde 2007, com a aprovação de um projeto de lei do vereador Adilson Amadeu (PTB), em São Paulo, 18 de março é o “Dia dos Múltiplos”.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 12 de março de 2012

