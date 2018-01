Mulheres no Metrô

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: ACERVO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO/ DIVULGAÇÃO

Em novembro de 1986, 12 anos depois de entrar em operação, o Metrô contratou as primeiras mulheres condutoras de trens. Foram admitidas três pioneiras: Maria Elisabete Torres Oliveira, Tanara Régia Ávila Faria e Marilu dos Santos Braga. Dez anos mais tarde, já eram 60 as operadoras no metrô paulistano. Atualmente, há 124 mulheres na função – e aproximadamente 900 homens. Elisabete e Tanara segueM na ativa. Marilu deixou a companhia em 1999.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 22 de novembro de 2013

