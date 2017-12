Mosaicos urbanos

__________________________________________

Um olhar mais atento pelas ruas e espaços públicos paulistanos identifica facilmente exemplares da arte mosaica. Muitos deles aparecem no recém-lançado livro ‘Mosaicos na Arquitetura dos Anos 50 – Quatro Artistas Modernos em São Paulo’, da arquiteta e mosaicista Isabel Ruas (Ed. Via das Artes, 196 pág., R$ 70), que aborda o trabalho de Emiliano Di Cavalcanti (1897-1976), Serafino Faro (1915-2003), Bramante Buffoni (1912-1989) e Antônio Carelli, de 88 anos.

Acima, o painel ‘A Imprensa’, de Di Cavalcanti, executado em 1952, sob encomenda da direção do jornal O Estado de S. Paulo, na parede externa do edifício que sediava, na época, a redação (na Rua Major Quedinho, no centro da cidade). “O assunto (…) é didático, revelando o que se passa no interior do edifício”, explica o livro. “O projeto do painel é extremamente denso, sendo difícil, em uma rápida leitura, ou mesmo em ‘estado de distração’, identificar claramente o assunto.” A obra mede 2,7 metros por 9,55 metros.