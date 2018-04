Mortadela com desconto literário

LANCHE DE LETRINHAS



Nascida no Twitter e já em sua terceira edição, a campanha anual #doeumlivro ganhou mais apoiadores – e, consequentemente, pontos de coleta – neste ano. Com direito a um incentivo bem paulistano. Quem doar um livro no bar Mortadela Brasil (que fica no mezanino do Mercadão e tem como carro-chefe o famoso pão com mortadela), tem desconto de 10% na hora de pagar a conta. “Se o sanduíche é a refeição, o livro é o alimento da alma”, brinca José Maurício de Freitas (foto), sócio-proprietário do bar. “Quando ficamos sabendo da campanha, resolvemos participar também.”

Livros podem ser doados até o dia 31. Para participar, basta deixar um exemplar nos pontos de coleta (a lista completa está em http://doeumlivrononatal.blogspot.com e informações são divulgadas em twitter.com/doeumlivro). Posteriormente, o material é distribuído para bibliotecas comunitárias e escolas públicas. A campanha conseguiu 180 mil obras em cada umas das edições anteriores.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 9 de janeiro de 2012

