Monstros do chão

__________________________________________

Trincas em calçadas e outros problemas nas superfícies urbanas estão ganhando cores e contornos. Trata-se de um projeto que mobiliza um grupo de alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Santi, no bairro do Paraíso. Com pitadas de ativismo, a brincadeira começou a partir do trabalho com o livro ‘Monstros Urbanos’, da escritora e ilustradora Renata Bueno (Editora WMF Martins Fontes). Na obra, a autora criou figuras de monstros a partir de detalhes de fotos da cidade – de calçadas quebradas a crateras em vias públicas. No colégio, os alunos da professora Alessandra Calegaris Marins de Paulo fotografaram os ‘monstrinhos’ que encontraram nos arredores de casa e deram asas à imaginação. “Cada criança mapeou um local próximo e isso serviu para ampliar nossa conversa”, diz a professora. Em seguida, os alunos reuniram todas as fotografias e propuseram, por meio de cartas, intervenções aos moradores do bairro – buscando evidenciar esses ‘monstrengos’. Em três desses pontos, os próprios alunos colocaram mãos e pincéis à obra.