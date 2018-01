‘Mona Lisas’ de todos os tipos

A partir desta terça, uma exposição traz releituras instigantes do mais famoso quadro da história da Humanidade, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A mostra entra em cartaz no Shopping SP Market, em São Paulo, e, simultaneamente, em Arezzo, na Itália – cidade onde está a ponte retratada no quadro.

‘Sorrindo com a Mona Lisa’ reúne 70 cartuns de artistas brasileiros e de outros países. A mostra foi organizada pelos cartunistas José Alberto Lovetro, o JAL, e Paolo Lombardi. A exposição é grátis e fica até 1º de outubro.