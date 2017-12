Moda subterrânea

_____________________

Todos os funcionários de estação e tráfego do Metrô recebem quatro camisas, três calças, duas jaquetas e um cinto da companhia. Trata-se do uniforme de trabalho. Nos pouco mais de 40 anos de operação, o design do vestuário sofreu duas atualizações – há um departamento do Metrô que é encarregado de definir tais padrões.

De 1974 a 1989, as peças eram vinho e bege, bem de acordo com a moda dos anos 1970 (conforme ilustração acima). A calça vinho era boca larga, a camisa era bem justa ao corpo e tinha colarinhos longos. Em 1989, a companhia decidiu modernizar os uniformes (que ficaram como na ilustração abaixo). Não só em estilo, mas também em conforto: a versão anterior tinha alto porcentual de poliéster na composição, sendo menos agradável aos funcionários. O uniforme adotado na época era composto por camisa verde-claro e calça cinza.

A última atualização do guarda-roupa dos funcionários do Metrô foi feita em 2008 (abaixo). A preocupação era facilitar a localização e identificação dos metroviários – por isso, o uniforme ganhou faixas de cor vibrante, para garantir visibilidade. A calça teve a cor cinza escurecida. A camisa passou a ser listrada, na cor azul institucional do Metrô.