Uma campanha diferente de arrecadação de agasalhos está movimentando o tradicional bairro da Mooca. Batizada de Moocalor, consiste na instalação de placas de coleta pelo bairro, para que as pessoas peguem as roupas que precisam ou deixem no local as que estão sobrando. “Cortando intermediários e facilitando para quem doa e quem recebe”, resume Rogério Coutinho, administrador da página Viva Mooca (www.facebook.com/vivamooca), que criou o projeto.

A primeira placa foi instalada no dia 26/7 na Rua Ibitinga, em frente à Paróquia São Pedro. No último sábado (2), a Rua Demétrio Ribeiro também ganhou a sua. E no domingo (3) foi a vez da Rua Sapucaia, próximo à Paróquia São Miguel Arcanjo. “Temos mais cinco placas prontas. E faremos mais algumas.”

Ele conta que a campanha nasceu originalmente para o inverno. “Mas está indo muito bem e não queremos colocar um prazo de validade. Assim, quem precisa e não tem uma camisa para uma entrevista de emprego, por exemplo, pode procurar em alguma placa. E por aí vai”, explica Coutinho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de agosto de 2014

Tem Twitter? Siga o blog