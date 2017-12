__________________________________________

Será neste domingo (22), às 11h, na unidade Morumbi do Colégio Visconde de Porto Seguro (R. Floriano Peixoto Santos, 55, portão D, Morumbi) o concerto ‘Ópera para Todos – do Erudito ao Popular’, com a regência do maestro João Carlos Martins (foto) e participações do tenor brasileiro Thiago Arancam e de ritmistas da bateria da escola de samba Vai-Vai. A entrada é grátis – inscrições precisam ser feitas pelo site.