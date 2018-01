MIS procura os novos ‘Zé do Caixão’ do cinema brasileiro

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP) está com inscrições abertas, até o dia 30, para cineastas profissionais e amadores que queiram participar do Núcleo Experimental de Cinema da instituição. Há 17 vagas, nas mais diversas funções: diretor, produtor, especialista em computação gráfica, entre outras.

O trabalho deve ser a produção coletiva e a finalização de um curta-metragem do gênero terror – “MISpanta”, brincam os mais infames criadores de trocadilhos. A íntegra da convocatória está disponível no site do museu. Os aprovados devem começar a colocar a mão na massa em junho.