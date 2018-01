Miniurbanistas

Chama-se Urbenautas o projeto em que alunos do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano, tradicional escola da Vila Mariana, conhecem diferentes bairros de São Paulo e fazem uma imersão em suas culturas regionais.

Ao longo deste ano, os estudantes visitaram Penha, Mooca, Barra Funda, Santana, Bela Vista e Ipiranga. Como resultado, produziram fotos, ilustrações (acima, uma delas, do bairro de Santana) e até música. ‘As Artes do Ipiranga’ foi composta pelos alunos André Gouvea, Matheus Loverbeck e Vitória Chai. Um trecho: “Ipiranga, é você a terra que me encantou/ Entre Anchieta e Imigrantes desabrochou/ De Jafet a Heliópolis, nos teus caminhos/ Que nos guiam ao litoral/ Ipiranga, é você e teu sangue que me apaixonou/ História forte e bela, da Europa imigrou/ Tão confusa é sua estética operacional/ Sua desigualdade já é residencial.”

Confira os links de todos os projetos do Urbenautas:

