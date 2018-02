Está para sair do forno meu primeiro romance, que conta a saga dos mingutas, as mais estranhas criaturas que já habitaram minha cabeça e minha estante. O lançamento será em agosto (em breve, divulgarei a data, a hora e o local, porque espero conversar pessoalmente com vocês lá), mas o livro já está em pré-venda aqui.

É isso. Seguimos com nossa programação normal.