Este post é o de número mil.

Mil vezes Paulistices aqui, 142 vezes no caderno Metrópole, 325 vezes na rádio Estadão. E com novidades à vista. Assim mesmo, no plural. A primeira delas, prometo, conto na sexta. A outra talvez demore um pouco mais.

Por ora, meu profundo agradecimento a você. Sem leitor, sem internauta, sem ouvinte, enfim, sem você meu trabalho não teria o menor sentido — nenhuma explicação.