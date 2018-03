Apaixonados por miniaturas de trens vão adorar explorar esta página dentro do site do Metrô: ali é possível baixar imagens (como a acima, da frota A, a mais antiga de São Paulo), imprimir e depois montar os trenzinhos.

A história do primeiro trem do Metrô a circular pelos subterrâneos da cidade foi tema de coluna veiculada nesta quinta pela Rádio Estadão. Clique no player abaixo para ouvir: