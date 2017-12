Mesas italianas

__________________________________________

Com a ideia de proporcionar viagens gastronômicas pelos regionalismos italianos, o restaurante La Bottega (Rua Deputado Lacerda Franco, 576, Pinheiros, 3562-4096), fundado em 2014, tem realizado noites temáticas. Até agora já houve eventos dedicados às culinárias de Roma e da Emilia-Romana. O próximo jantar temático será sobre Modena – e está marcado para o dia 7/5, a partir das 20h. “Uma das obras primas do cardápio modenense é a massa caseira recheada com carne, cozida no próprio caldo de carne de panela”, afirma o proprietário da casa, Lorenzo Fasano. Na ocasião, uma importadora de vinhos italianos deve se encarregar de oferecer taças para a degustação.