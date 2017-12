Um menu em honra à artista da casa

Na casa onde viveu a artista paulistana Renée Lefévre (1910-1996) – autora do quadro acima – hoje funciona o restaurante Via Castelli (R. Martinico Prado, 341, Higienópolis). Para homenageá-la, o estabelecimento terá, de sexta (6) ao dia 22 um festival gastronômico com os pratos prediletos de Renée. Entre as opções, filé mignon flambado, guarnecido com molho madeira e acompanhado de risoto de aspargos verdes; e picanha com couve flor gratinada. Ao longo do mês, 25 clientes serão presenteados com um livro biográfico da artista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.