O escritor português José Saramago (1922-2010) visitou São Paulo em 2008. Jantou na casa da artista Tomie Ohtake e encantou-se com a Livraria Cultura do Conjunto Nacional. “É uma livraria para comprar livros, claro, mas também para desfrutar do espetáculo impressionante de tantos títulos organizados de uma forma tão atrativa, como se não fosse um armazém, como se de uma obra de arte se tratasse”, escreveu ele.

