Videozinho pinçado no YouTube – exibido originalmente pela TV Gazeta – mostra exposição ocorrida há alguns anos para contar a história do bonde em São Paulo. Aos nostálgicos, as imagens são bem bacanas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.