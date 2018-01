__________________________________________

Até domingo (28), ficam expostas no hall da Torre Brasília, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, peças que faziam parte da antiga igreja matriz da cidade, no século 19. Entre os itens, há candelabros de madeira entalhada, Ânforas, arandelas, castiçais e azulejos – materiais que hoje integram a reserva técnica do Museu do Santuário Nacional.

A visitação é grátis.