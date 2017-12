Memórias da Santa Casa

__________________________________________

Instituição fundada por volta de 1560, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo tem sua história retratada no recém-lançado livro ‘As Santas Casas da Misericórdia: de Florença a S. Paulo, a epopeia da caridade’, de Antonio Puca (Editora Companhia Ilimitada, R$ 25). A obra apresenta a gênese do modelo de hospital de caridade – a primeira Misericórdia do mundo foi criada em Florença, na Itália, em 1244 – até chegar à entidade paulistana, que é considerada o maior hospital filantrópico da América Latina.