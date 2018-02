Memória dos hospitais

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: DEBORA KLEMPOUS/ ESTADÃO

Criado há 60 anos, o Instituto de Pesquisas Hospitalares Jarbas Karman prepara-se para tornar disponível online boa parte de seu acervo – que conta com 6 mil plantas de cerca de 300 projetos de hospitais, coleções de revistas especializadas e milhares de fotos. “Foram cinco anos de trabalho para organizar o material e digitalizar tudo”, conta o presidente do instituto, Ricardo Karman. O site deve ser lançado no dia 15 de maio. Mas quem tiver pressa para conferir o material pode agendar uma visita à sede da entidade (R. Ministro Gastão Mesquita, 354, Perdizes), pelo e-mail iph @iph. org. br ou pelo telefone 3868-4830.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de abril de 2014

