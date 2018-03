Memória de voo

DO FUNDO DO BAÚ

Denilda Fontana era mulher do piloto Omar Fontana, fundador da Transbrasil. Ela preparava os lanches servidos a bordo, costurava as cortinas das janelas e selecionava as comissárias e seus uniformes. Fontana era também o fundador da companhia, que fez seu voo inaugural em 16 de março de 1956, transportando passageiros e carga na rota São Paulo-Joaçaba-Videira-Florianópolis. As viagens cessaram em 2001, 362 dias depois da morte do fundador. Estas e outras histórias estão no livro ‘Almanaque do Avião’ (Panda Books, R$ 35,90), que Ernesto Klotzel e Tomas Prieto lançam na 2ª (24).

