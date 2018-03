OLHA SÓ…

Painéis digitais e interativos serão as atrações do Espaço da Agricultura Paulista. O memorial, com abertura prevista para este mês, ficará no Parque da Água Branca. Não faltarão boas imagens históricas mostrando os primórdios e a evolução dos trabalhos agrícolas no Estado.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 10 de janeiro de 2011