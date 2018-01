Melhores amigos

O abandono de animais domésticos cresce muito nesta época do ano – de acordo com a fundadora do projeto Cão Sem Fome, Glaucia Lombardi, é 30% maior no período de férias. Sua organização dá condições para que 500 cães e gatos sejam alimentados e cuidados em quintais de ‘protetores’, devidamente cadastrados por ela. Uma das ações para viabilizar isso é a venda de um calendário com histórias dos bichos abandonados (R$ 20). Mais informações no site: projetocaosemfome.com.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.