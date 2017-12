Megalomania

Uma pintura gigante já pode ser observada pelas milhares de pessoas que trafegam diariamente pela Rodovia Castelo Branco. Ali, na altura do Km 35, no município de Itapevi, a fachada da futura sede de uma marca de chocolates ganhou um mural – em fase de finalização – assinado pelo paulistano Eduardo Kobra.

Com 5.742 metros quadrados, a obra é mais do que o dobro do recorde do próprio artista, chancelado pelo Guinness World Records como o maior painel grafitado do mundo: a obra ‘Etnias’, pintada na Praça Mauá, no Rio, às vésperas dos Jogos Olímpicos 2016, com 2,5 mil metros quadrados.

O mural da Castelo mostra um barqueiro carregando a principal matéria-prima do chocolate, o cacau. A empresa tem planos de instalar ali, no futuro, um museu dedicado a contar a história do alimento. O painel de Kobra, portanto, funcionará também como chamariz.

Para pintá-lo, em um trabalho a que se dedicou nos últimos dois meses, o muralista teve a ajuda de quatro assistentes. Só de tinta spray foram mais de 3 mil latinhas.